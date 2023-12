China Harmony New Energy Auto Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Harmony Auto liegt bei 4,85, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Kennzahl zeigt, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40 weist das Unternehmen einen Abstand von 88 Prozent auf. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um China Harmony Auto zeigen keine eindeutige Tendenz in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. Die überwiegend neutralen Themen deuten darauf hin, dass die Aktie als "neutral" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen neutral bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von China Harmony Auto mit 0,51 HKD aktuell -23,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -37,04 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "schlecht" eingestuft.

Investoren, die in China Harmony Auto investieren, können eine Dividendenrendite von 8,92 % erzielen, was einem Mehrertrag von 3,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "gut".

Sollten China Harmony New Energy Auto Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich China Harmony New Energy Auto jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Harmony New Energy Auto-Analyse.

China Harmony New Energy Auto: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...