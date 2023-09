China Harmony New Energy Auto Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

An der Heimatbörse Hong Kong notiert China Harmony Auto per 05.09.2023, 17:34 Uhr bei 0.84 HKD. China Harmony Auto zählt zum Segment "Automobilhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für China Harmony Auto entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Harmony Auto-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,99 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,84 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -15,15 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (0,8 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der China Harmony Auto-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China Harmony Auto beträgt bezogen auf das Kursniveau 8,68 Prozent und liegt mit 4,17 Prozent über dem Mittelwert (4,52) für diese Aktie. China Harmony Auto bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: China Harmony Auto ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,85 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,46 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

