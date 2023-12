China Harmony New Energy Auto Aktie: Einfach unglaublich

Das Unternehmen China Harmony Auto schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 8,92 % aus, was 3,49 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt eine längerfristige Analyse interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit -22,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -35,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

China Harmony New Energy Auto kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Harmony New Energy Auto jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Harmony New Energy Auto-Analyse.

