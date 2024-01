China Harmony New Energy Auto Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preis. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. China Harmony Auto weist ein KGV von 4,85 auf, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies könnte die Aktie als günstig erscheinen lassen und führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Harmony Auto von 0,57 HKD sich um -27,85 Prozent vom GD200 (0,79 HKD) entfernt, was als negativ bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,64 HKD, was zu einem weiteren negativen Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat China Harmony Auto im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,52 Prozent erzielt, was 52,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" schneidet die Aktie mit einer Rendite von -4,18 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt China Harmony Auto mit einer Ausschüttung von 8,92 % über dem Branchendurchschnitt von 5,3 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einer Einstufung als "Gut".

