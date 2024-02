China Hanking Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von China Hanking hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,25 Prozent erzielt, was 5,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,63 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,63 Prozent, wobei China Hanking aktuell 5,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie von China Hanking war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von China Hanking ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,36 auf, was 89 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Aus technischer Sicht wird die China Hanking-Aktie auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts sowie des 50-Tages-Durchschnitts neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.