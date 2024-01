China Hanking Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für China Hanking liegt der RSI-Wert aktuell bei 88,89, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet China Hanking derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte China Hanking in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus dem Bereich Metalle und Bergbau im Durchschnitt um 3,03 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2,29 Prozent im Branchenvergleich für China Hanking. Im Bereich der Materialien lag die Rendite von China Hanking 2,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Hanking. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Hanking wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie ein "Neutral"-Rating.