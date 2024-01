China Hainan Rubber Industry Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von China Hainan Rubber Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Hainan Rubber Industry eine Outperformance von +4,41 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von -7,4 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Hainan Rubber Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,53 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 4,16 CNH weicht somit um -8,17 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Fall führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die China Hainan Rubber Industry-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle. Kommentare und Befunde über China Hainan Rubber Industry auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Einschätzung der China Hainan Rubber Industry-Aktie, die in verschiedenen Bereichen als "Schlecht", "Neutral" und "Gut" bewertet wird.