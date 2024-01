China Hainan Rubber Industry Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Sentiment und Buzz rund um die China Hainan Rubber Industry wurden in den letzten Monaten analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was die Einschätzung als "Gut"-Wert bestätigte.

Anlegerdiskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergaben ein überwiegend negativ geprägtes Bild in den letzten zwei Wochen. Dennoch waren die letzten ein bis zwei Tage von positiveren Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Hainan Rubber Industry liegt bei 35,29, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab eine negative Abweichung von -6,81 Prozent vom GD200 und eine Abweichung von -2,75 Prozent vom GD50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.