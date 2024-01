China Hainan Rubber Industry Aktie: So nicht zu erwarten!

Die China Hainan Rubber Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,54 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 4,1 CNH weicht um -9,69 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,33 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verzeichnet wurden. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält China Hainan Rubber Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält China Hainan Rubber Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der China Hainan Rubber Industry als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 71,88 und wird daher als "Schlecht" bewertet, während der RSI25 von 63,89 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über China Hainan Rubber Industry in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Gleichzeitig wurde jedoch festgestellt, dass über China Hainan Rubber Industry deutlich mehr diskutiert wurde als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.