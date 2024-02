China Hainan Rubber Industry Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von China Hainan Rubber Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" einer Überperformance von 16,86 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -22,69 Prozent, wobei China Hainan Rubber Industry aktuell 16,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt aktuell einen Wert von 32,26, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Aktienkurs von China Hainan Rubber Industry derzeit mit 4,36 CNH um +4,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,68 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von China Hainan Rubber Industry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.