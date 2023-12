China Hainan Rubber Industry Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der China Hainan Rubber Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,56 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 4,16 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,38 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes deutet jedoch darauf hin, dass die Stimmung für China Hainan Rubber Industry in den vergangenen Wochen verbessert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung der sozialen Medien, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ über die Aktie gesprochen wurde, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) zeigt, dass China Hainan Rubber Industry weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine gemischte Bewertung für China Hainan Rubber Industry, wobei die charttechnische Sicht und der 25-Tage-RSI als negativ eingestuft werden, während das Sentiment und der 7-Tage-RSI positiver bewertet werden.