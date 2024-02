China Hainan Rubber Industry Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von China Hainan Rubber Industry verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,83 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 16,86 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -22,69 Prozent liegt. Auch im Bereich "Chemikalien" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -22,69 Prozent, wobei China Hainan Rubber Industry aktuell 16,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für China Hainan Rubber Industry liegt aktuell bei 32,26 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von China Hainan Rubber Industry mit 4,36 CNH aktuell +4,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -2,68 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Insgesamt wird die Aktie von China Hainan Rubber Industry in Bezug auf verschiedene Indikatoren wie Rendite, Relative Strength Index, technische Analyse und Stimmungsbild als neutral bis schlecht eingestuft.