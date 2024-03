China Hainan Rubber Industry Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die China Hainan Rubber Industry-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,47 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,97 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,36 CNH liegt mit einer Abweichung von +13,99 Prozent über dem aktuellen Kurs, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Hainan Rubber Industry diskutiert. Dies hat zu einer neutralen Bewertung der Aktie geführt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von China Hainan Rubber Industry in Bezug auf diese Faktoren neutral bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,44 Prozent erzielt, was 31,76 Prozent über dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.