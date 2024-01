China Greenriculture Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die China Green Agriculture-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,63 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,11 USD liegt, was einem Unterschied von +18,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,18 USD unter dem letzten Schlusskurs (+42,66 Prozent). Insgesamt erhält die China Green Agriculture-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 1,02, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 95 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Green Agriculture-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 30,16 und der RSI25-Wert von 37,37 führen zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur China Green Agriculture-Aktie veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der technischen, fundamentalen und Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung der China Green Agriculture-Aktie als "Gut".