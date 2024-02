China Greenriculture Aktie: Ist das wirklich wahr?

China Green Agriculture schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Chemikalienunternehmen. Mit einer Differenz von 8342,86 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Green Agriculture-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,46 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,75 USD deutlich darüber, was einer Abweichung von +11,79 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,33 USD) mit einer Abweichung von +18,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 2,46 USD. Somit wird die Aktie in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im fundamentalen Vergleich wird China Green Agriculture als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,02 liegt, während das Branchen-KGV bei 90,29 liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die längerfristige Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu erkennen sind. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Zusammenfassend erhält die China Green Agriculture-Aktie in der Gesamtbetrachtung eine "Neutral"-Einstufung.