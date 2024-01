China Greenriculture Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf China Green Agriculture ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurden vor allem positive Themen bei den Diskussionen in den letzten Tagen hervorgehoben, wodurch die Gesamteinschätzung als "Gut" ausfällt.

Die charttechnische Analyse des Schlusskurses der China Green Agriculture-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen gleitenden Durchschnitt von 2,63 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,21 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +22,05 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,16 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem Durchschnitt (+48,61 Prozent Abweichung) auf eine positive Entwicklung hin. Somit erhält die China Green Agriculture-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Green Agriculture-Aktie liegt bei 30 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis (34,85) ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Green Agriculture.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,02 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent) liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 94,73 auf. Somit erscheint die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.