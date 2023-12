China Greenland Broad Greenstate Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von China Greenland Broad Greenstate verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,72 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche durchschnittlich um -8,68 Prozent, was einer Unterperformance von -28,04 Prozent für China Greenland Broad Greenstate entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -3,78 Prozent, wobei China Greenland Broad Greenstate um 32,94 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist China Greenland Broad Greenstate aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies). Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,08 gehandelt, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 206,89 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen zu China Greenland Broad Greenstate in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ist die Aktie von China Greenland Broad Greenstate bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die China Greenland Broad Greenstate-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt von 0,14 HKD liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,086 HKD, was einer Abweichung von -38,57 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-21,82 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird China Greenland Broad Greenstate basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.