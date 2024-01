China Greenland Broad Greenstate Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die China Greenland Broad Greenstate zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine niedrige Dividende von 0%. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 10,61 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der China Greenland Broad Greenstate 0,14 HKD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,103 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -26,43% liegt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,1 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Greenland Broad Greenstate zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 49,33 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die China Greenland Broad Greenstate daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass die China Greenland Broad Greenstate in verschiedenen Bereichen wie Dividende, technischer Analyse und Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.