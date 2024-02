China Greatwall Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für China Greatwall heran. Zunächst betrachten wir den RSI7, der aktuell bei 27,13 Punkten liegt und somit anzeigt, dass China Greatwall überverkauft ist. Auf Basis des 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,6, was bedeutet, dass China Greatwall hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das China Greatwall-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist China Greatwall ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 369,53 auf, was auf den ersten Blick als vergleichsweise preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ist der Abstand aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 0. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Greatwall mit 0,08 Prozent 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Computer & Peripheriegeräte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent besitzt, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Greatwall festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält China Greatwall für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.