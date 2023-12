China Greatwall Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er gibt an, wie viele Aufwärtsbewegungen es im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen gibt. Der RSI der China Greatwall liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Greatwall eingestellt waren. Es gab acht positive, fünf negative und einen unentschiedenen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für China Greatwall führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,17 CNH für den Schlusskurs der China Greatwall-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,72 CNH, was einem Unterschied von -11,91 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (11,24 CNH) weist einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt auf (-4,63 Prozent) und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die China Greatwall-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Greatwall-Aktie bei 369,53, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die China Greatwall-Aktie, die eine überkaufte, neutrale und negative Situation in verschiedenen Analysen zeigt.