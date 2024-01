China Greatwall Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die China Greatwall-Aktie wird nach einer technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 9,35 CNH liegt 21,56 Prozent unter dem GD200 (11,92 CNH). Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 10,91 CNH ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand zum Kurs -14,3 Prozent beträgt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die relative Stärke der China Greatwall-Aktie zeigt einen überkauften Zustand an, mit einem RSI-Wert von 71,3 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25-Wert von 74. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die China Greatwall-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Schlecht" bewertet wird, obwohl es positive Veränderungen im Stimmungsbild gibt.