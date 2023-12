China Greatwall Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf China Greatwall ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Greatwall einen Wert von 369 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist China Greatwall somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Dividendenrendite von China Greatwall beträgt derzeit 0,06 %. Dies ist nur geringfügig niedriger als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 1,02 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von China Greatwall bei -5,46 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,66 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt China Greatwall mit 24,12 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

