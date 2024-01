China Greatwall Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von China Greatwall bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- & Peripheriegeräte-Branche um 0,96 Prozentpunkte niedriger liegt. Trotzdem kann die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als neutral bewertet werden, da die Dividenden nur leicht unter dem Durchschnitt liegen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für China Greatwall liegt derzeit bei 75,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt auch einen überkauften Zustand (Wert: 71,98), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf China Greatwall ist insgesamt neutral. Die Diskussionen der letzten Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass die China Greatwall-Aktie unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.