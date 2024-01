China Greatwall Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von China Greatwall hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,46 Prozent verzeichnet, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 19,48 Prozent, wobei China Greatwall mit 24,94 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass China Greatwall derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 71,3 überkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 74 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Greatwall mit einem Wert von 369,53 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von China Greatwall zeigt, dass die Aktie mit -21,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50 deutet mit einem Abstand von -14,3 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Aktienkurs von China Greatwall als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.