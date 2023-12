China Greatwall Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über China Greatwall diskutiert, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Trotzdem dominierte an drei Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von China Greatwall liegt derzeit bei 0,06 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche ergibt sich eine Differenz von -0,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen für China Greatwall. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, jedoch eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

