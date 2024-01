China Greatwall Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktie von China Greatwall bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,06%, was 0,96 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt die Dividende des Unternehmens etwas niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die China Greatwall-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage) Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen besonders positive Themen im Fokus standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Greatwall 369, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 0 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.