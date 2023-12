China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Dividendenrendite von China Great Wall Securities liegt derzeit bei 1,22 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Wert kann aufgrund börsentäglicher Schwankungen dynamisch variieren. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine Dividendenrendite von 1,45 hat, ergibt sich eine Differenz von -0,23 Prozent zur China Great Wall Securities-Aktie. Daher gibt die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie ab.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der China Great Wall Securities einen Wert von 8,5 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,36 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,65 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,34 CNH, was einen Abstand von +0,24 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die China Great Wall Securities-Aktie. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz schneidet China Great Wall Securities positiv ab. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit erhält China Great Wall Securities in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Great Wall Securities Co Ltd-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

