China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die China Great Wall Securities hat in den letzten Tagen einen Kurs von 8,42 CNH erreicht, was +1,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie verstärkt Beachtung findet. Insgesamt erhält die China Great Wall Securities-Aktie daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen aktuell eine Rendite von 1,22 % aus, was 0,23 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,44 % ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Ertrag nur leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die China Great Wall Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,32 Prozent erzielt, was 8,83 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,51 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,32 Prozent, wobei die China Great Wall Securities aktuell 11,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.