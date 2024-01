China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Jetzt geht’s los!

Die China Great Wall Securities hat in den letzten Tagen eine gemischte Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Analysen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 8,47 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,55 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 8,29 CNH, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 51,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die China Great Wall Securities. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 21 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die China Great Wall Securities gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" oder "Gut" eingestuft wird, ohne eindeutige Tendenzen in eine bestimmte Richtung.

