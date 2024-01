China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von China Great Wall Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,52 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -8,25 Prozent für China Great Wall Securities entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,29 Prozent im letzten Jahr, und China Great Wall Securities lag 6,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Great Wall Securities aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt bei 1,28 Prozent. Der Wert für die "Kapitalmärkte"-Branche beträgt 1,48 Prozent, was einer Differenz von -0,2 Prozent zur China Great Wall Securities-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde über China Great Wall Securities besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen handelt es sich vor allem um positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt China Great Wall Securities auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für China Great Wall Securities.