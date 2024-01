China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der China Great Wall Securities-Aktie zeigt eine negative Abweichung von -10,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 8,21 CNH eine Abweichung von -7,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die China Great Wall Securities-Aktie ebenfalls negative Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI liegt bei 83,33 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 70,18 eine Überkauft-Situation auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die China Great Wall Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,73 Prozent, was eine Underperformance von -8,25 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,03 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der China Great Wall Securities-Aktie liegt mit 1,28 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.