China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die China Great Wall Securities zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Great Wall Securities liegt bei 42,76 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,33 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,48 Prozent erzielt. Dies liegt 9,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Kapitalmärkte-Branche beträgt -7,98 Prozent, wobei die China Great Wall Securities aktuell 6,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die China Great Wall Securities mit einem Kurs von 7,62 CNH -2,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,52 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.