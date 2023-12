China Great Wall Securities Co Ltd Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. China Great Wall Securities hat derzeit ein KGV von 21, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von China Great Wall Securities weder unterbewertet noch überbewertet. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von China Great Wall Securities bei -5,32 Prozent, was über 9 Prozent unter dem Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche von 6,36 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China Great Wall Securities beträgt 1,22 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,44 %. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung nur leicht niedriger als der Durchschnitt ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wird ein Blick auf trendfolgende Indikatoren geworfen, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der China Great Wall Securities-Aktie beträgt derzeit 8,5 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 8,38 CNH liegt (-1,41 Prozent Abweichung). Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,33 CNH, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von 8,38 CNH liegt (+0,6 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristigerer Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird China Great Wall Securities auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

