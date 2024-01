China Graphene Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die China Asia Valley Aktie in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Asia Valley-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 60,17 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Asia Valley-Aktie bei 0,097 HKD liegt und damit um 19,17 Prozent unter dem GD200 (0,12 HKD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 0,11 HKD, was einem Abstand von -11,82 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs also als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu China Asia Valley ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die China Asia Valley-Aktie basierend auf dem Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.