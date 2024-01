China Graphene Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die China Asia Valley befindet sich derzeit 13,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Bewertung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -20,83 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Demnach wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt für die China Asia Valley-Aktie eine neutrale Einstufung. Die Werte des RSI7 für sieben Tage und des RSI25 für 25 Tage betragen 53,13 bzw. 60,2, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Asia Valley eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für China Asia Valley in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.