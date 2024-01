China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Grand Pharmaceutical-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,41 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,09 HKD weicht davon um -7,26 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 4,23 HKD, was einer Abweichung von -3,31 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grand Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Grand Pharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 3,27 % gegenüber 3,52 %. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Grand Pharmaceutical bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

