China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Grand Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt der Wert 6,93 Prozent über dem Durchschnitt (-9,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -8,38 Prozent, wobei Grand Pharmaceutical aktuell 5,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Grand Pharmaceutical liegt bei 6,08, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt (39). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Grand Pharmaceutical bei 4,11 HKD, was -3,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -7,43 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Grand Pharmaceutical zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.