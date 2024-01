China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten zwei Wochen wurde Grand Pharmaceutical von den meisten privaten Anlegern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Grand Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,41 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,09 HKD weicht daher um -7,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 4,23 HKD, liegt der letzte Schlusskurs mit -3,31 Prozent auf ähnlichem Niveau. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Grand Pharmaceutical liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 62,72, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" für den RSI.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Grand Pharmaceutical mit 6,08 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,09. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.