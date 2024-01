China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grand Pharmaceutical diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche hat Grand Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,41 Prozent erzielt. Dies ist im Durchschnitt um +15,74 Prozent besser als ähnliche Aktien, die im gleichen Zeitraum um durchschnittlich -18,15 Prozent gefallen sind. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -17,31 Prozent, wobei Grand Pharmaceutical um 14,9 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Grand Pharmaceutical mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,08 bewertet. Dies ist 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 36,71 und deutet somit auf eine Unterbewertung hin. Daher erhält das Unternehmen aus fundamentaler Sicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Grand Pharmaceutical liegt derzeit bei 3,27 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,19 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.