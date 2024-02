China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Grand Pharmaceutical-Unternehmens als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einer Kennziffer zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für Grand Pharmaceutical beträgt 25,93, was eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25-Wert von 58,99 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt resultiert dies in einem "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 3,66 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 3,71 % liegt. Die Differenz von nur 0,05 Prozentpunkten führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Grand Pharmaceutical durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Grand Pharmaceutical mit -28,43 Prozent um mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -31,38 Prozent. Hierbei liegt das Unternehmen um 2,95 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

