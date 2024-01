China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Jubelschreie!

Die Dividendenrendite für Grand Pharmaceutical beträgt aktuell 3,27 Prozent, was 1,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Grand Pharmaceutical war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Grand Pharmaceutical mit 3,96 HKD bewertet, was einer Entfernung von -10,2 Prozent vom GD200 (4,41 HKD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,23 HKD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,38 Prozent beträgt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Grand Pharmaceutical zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 39, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.