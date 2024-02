China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Grand Pharmaceutical ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich verstärkt mit den positiven Themen rund um Grand Pharmaceutical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Grand Pharmaceutical-Aktie liegt bei 4,25 HKD. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 3,52 HKD, was einem Unterschied von -17,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,74 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -5,88 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -28,43 Prozent im vergangenen Jahr, was 1,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -30,99 Prozent, und Grand Pharmaceutical liegt aktuell 2,56 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Grand Pharmaceutical als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,05 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 38,3 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie somit ebenfalls die Einstufung "Gut".