China Grand Pharmaceutical and Healthcare Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Stimmung und technische Analyse von Grand Pharmaceutical

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Grand Pharmaceutical in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Grand Pharmaceutical in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Stimmung bezüglich der Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Grand Pharmaceutical derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,43 HKD, während der Aktienkurs bei 3,93 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 4,26 HKD zeigt eine Abweichung von -7,75 Prozent. Zusammenfassend wird die Aktie in diesem Zeitraum als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Analysen wird die Aktie von Grand Pharmaceutical als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 6,08 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 39,02 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".

Die Dividendenpolitik von Grand Pharmaceutical zeigt nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche. Der Unterschied beträgt lediglich 0,22 Prozentpunkte (3,27 % gegenüber 3,49 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft wird.