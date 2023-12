China Grand Automotive Services wird immer uninteressanter …

Der chinesische Automobilhändler China Grand Automotive Services verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance seines Sektors eine Rendite von -18,94 Prozent, die mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 21,59 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in Online-Kommunikation zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um China Grand Automotive Services stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung, wodurch das Unternehmen erneut eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von China Grand Automotive Services liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 57,78, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch es als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt mehr positive Meinungen zu China Grand Automotive Services geäußert wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von China Grand Automotive Services, gemessen an der Anlegerstimmung, angemessen als "Neutral" bewertet wird.