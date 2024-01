China Grand Automotive Services Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI-Wert von China Grand Automotive Services liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 74,36, was zu einer schlechten Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating für die Aktie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -19,62 Prozent lag. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt China Grand Automotive Services damit 26,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,11 Prozent, und China Grand Automotive Services liegt aktuell 19,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales Bild. Die Aktivität der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2,04 CNH für den Schlusskurs der China Grand Automotive Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,67 CNH, was einem Unterschied von -18,14 Prozent entspricht. Auch im Rahmen der kurzfristigen Charttechnik wird eine schlechte Bewertung vergeben, da der letzte Schlusskurs unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die China Grand Automotive Services-Aktie daher eine schlechte Bewertung sowohl aus technischer als auch aus fundamentalen Sicht.