China Goldjoy Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Renze Harvest hat in den letzten Wochen eine negative Entwicklung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und 200 Tage (GD200) verzeichnet. Der Kurs liegt aktuell um 29,33 Prozent unter dem GD50 und um 49,52 Prozent unter dem GD200, was zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Renze Harvest im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 0 Prozent aus, was 5,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrige Rendite führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Stimmungsbild und der Buzz um Renze Harvest haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Renze Harvest derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 76,32 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aufgrund dieser Analysen eine negative Gesamtbewertung für die Renze Harvest.