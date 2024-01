China Golden Classic-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für China Golden Classic auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 50, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass China Golden Classic mit einer Rendite von 4,18 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt, die lediglich -1,85 Prozent beträgt. Innerhalb der "Persönliche Produkte"-Branche weist die Aktie eine Rendite von 6,03 Prozent auf, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Golden Classic mit 0,199 HKD eine Entfernung von +4,74 Prozent vom GD200 (0,19 HKD) aufweist, was ein "neutral" Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,2 HKD, was ebenfalls auf ein "neutral" Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der China Golden Classic-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der China Golden Classic bei 14,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 26,41 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentaler Basis.