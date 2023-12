China Golden Classic Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

China Golden Classic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Persönliche Produkte"-Branche eine Outperformance von +4,12 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -13,35 Prozent im letzten Jahr, wobei China Golden Classic um 17,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von China Golden Classic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von China Golden Classic beträgt derzeit 2,47 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,46 % in der "Persönliche Produkte"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse wird festgestellt, dass der Schlusskurs der China Golden Classic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,199 HKD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die China Golden Classic-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.