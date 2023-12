China Golden Classic Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI-Wert für die China Golden Classic-Aktie liegt derzeit bei 50, was auf ein neutral eingestuftes Signal hinweist. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls als "neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der China Golden Classic-Aktie liegt bei 2,47 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,31 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,74 %, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.