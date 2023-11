China Gold Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 41,67 für China Gold darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57 für China Gold, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Gold eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält China Gold daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gold liegt derzeit bei 16, was darauf hinweist, dass die Börse 16,28 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 95 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 322, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,55 CAD. Der letzte Schlusskurs von 5,6 CAD weicht somit um +0,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,73 CAD) zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält die China Gold-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.